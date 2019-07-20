Роспотребнадзор проверит нижегородскую сыроварню, в которой сотрудники в одних шортах плетут косички голыми руками

Роспотребнадзор начал проверку нижегородской сыроварни после посещения цехов журналистами. Речь идёт о производстве в Воротынском районе, где сотрудники якобы нарушали санитарные нормы. Об этом 20 июля сообщается на сайте регионального управления ведомства. Параллельно доследственную проверку проводит Следственный комитет.

Местное издание «Сети НН» опубликовало репортаж с производства, где сотрудники работали в одних лишь шортах. Разумеется, перчаток на трудягах не было. Они варили сыр и плели из него косички голыми руками, после чего складывали заготовки на деревянные стеллажи, которые также не были ничем накрыты.

Съемке попытался помешать мужчина. Он заявил, что журналисты «проникли на его частную территорию» и собирались украсть сыр. По словам репортеров, он разбил камеру и губу оператору. На вопрос о том, почему на производстве антисанитарные условия, мужчина отвечал: «У меня нет антисанитарии. У меня все чисто и аккуратно». В сюжете также отмечалось, что производство загрязняет своими отходами местные водоёмы.