Разработчики продают проект, к которому «мир оказался не готов». За «раздевающую» людей программу хотят 30 тысяч долларов

Разработчики сервиса DeepNude решили продать проект. Программа позволяет за 50 долларов получить изображение обнажённой женщины, заменяя одежду на фотографии отрисованным искусственным интеллектом обнажённым телом.

Сообщение о продаже появилось в Twitter сервиса 20 июля. Начальная цена составила 30 тысяч долларов.

Приложение DeepNude появилось в сети 23 июня. В бесплатной версии тело на обработанном фото скрывал огромный водяной знак. При этом сервис не научился раздевать мужчин. При загрузке мужского фото алгоритм добавлял в изображение женские половые признаки.

27 июня сайт DeepNude «упал» от огромного количества желающих протестировать сервис. Разработчики были вынуждены приостановить его работу. После этого в твиттере DeepNude появилось сообщение о том, что программисты прекращают разработку сервиса. По их мнению, «мир оказался не готов к DeepNude».