Лето вернулось в Петербург. Синоптики обещают нам три солнечных дня

Лето, похоже, всё-таки вернулось в Петербург. 20 июля горожане, наконец-то, наслаждаются солнцем и теплом. Над Невой пока ходят тучи, но уже завтра их сменят облака. По крайней мере, это нам обещают синоптики.

Ночью 21 июля пройдут последние на этой неделе кратковременные дожди, а утром их сменит солнце. Днём столбики термометров поднимутся до 22 градусов, а в понедельник и вторник до 23 градусов со знаком плюс.

Ветер пока обещают северный и северо-западный, но зато слабый. Кажется, тот самый тёплый июль, о котором говорили синоптики, всё же пришёл в Петербург.