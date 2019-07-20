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Общество
20.07.2019 18:58
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СМИ: В партии Зеленского определились с председателем будущей Рады

Приоритетным кандидатом на пост председателя Рады нового созыва по итогам досрочных выборов 21 июля является глава партии Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков. Об этом 20 июля пишет РБК со ссылкой на трех собеседников, близких к избирательному штабу партии.

«Он [Разумков] заслужил этот пост. Вся организационная работа с самого начала [президентской кампании] была на нем», — объясняет позицию партии собеседник РБК, близкий к Разумкову. Два знакомых последнего подтвердили, что именно его кандидатура как руководителя процесса партийного строительства и спикера двух кампаний рассматривается как приоритетная.

«У нас есть хороший принцип — не делать должностей до победы. Он нас не подвел на президентских выборах и не подводит и сейчас. Проведем выборы, посмотрим на результат и дальше будем принимать решения», — прокомментировал РБК распределение должностей после выборов глава предвыборного штаба «Слуги народа» Александр Корниенко.

Сам Разумков отказался от комментариев. Он возглавляет список партии «Слуги народа» на выборах. Он же с 26 мая возглавляет партию, созданную нынешним президентом Украины и названную в честь одноименного сериала с Владимиром Зеленским в главной роли.

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Дмитрий Разумков родился в 1983 году, в прошлом он политтехнолог — руководил Украинской политконсалтинговой группой. В 2006 году Разумков вступил в Партию регионов, вышел из нее в 2010-м. К «команде Зе» присоединился осенью 2018 года. В президентскую кампанию был официальным спикером штаба Зеленского и занимался вопросами внутренней политики.

В случае если он возглавит Раду, Разумков сменит на этой должности Андрея Парубия. Парубий баллотировался в Раду восьмого созыва от партии «Народный фронт», однако в эту парламентскую кампанию заявил, что баллотируется от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» (в прошлом — «Блок Петра Порошенко») и занял второе место в партийном списке.

Досрочные выборы Рады в соответствии с указом президента Зеленского пройдут 21 июля. По результатам опроса украинской социологической группы «Рейтинг», проведенного с 13 по 17 июля, «Слуга народа» является лидером электоральных симпатий у украинцев — партию президента готовы поддержать 49,5% тех, кто намерен голосовать 21 июля и определился с выбором. Помимо «Слуги народа» проходной барьер преодолевают партия «Оппозиционная платформа — За життя» кума Владимира Путина Виктора Медведчука (10,5%), партия «Европейская солидарность» (бывший «Блок Петра Порошенко) (7,7%), «Батькивщина» (6,9%) и партия «Голос» фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука (5,9%).

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