В Польше найдено тело пропавшего российского мальчика. Полиция пока не готова говорить, как именно он погиб

В Польше нашли тело пропавшего более недели назад пятилетнего мальчика Давида из России. Об этом 20 июля заявил представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.

«С вероятностью и даже уверенностью можно сделать вывод, что мы нашли тело этого мальчика. Об этом свидетельствует, в частности, его одежда», — сказал он в эфире варшавского телеканала Tnv.

Сообщается, что труп ребёнка нашли недалеко от автомагистрали A2, рядом с развязкой Прушкув. Процедура опознания ещё впереди, но полиция уверена, что это Давид. Мрозек подчеркнул, что пока не готов говорить, где именно находилось тело и как мальчик погиб.

Ранее СМИ сообщали, что 10 июля отец забрал ребенка из населенного пункта Гроджиск Мазовецкий и уехал в неизвестном направлении. Тем же вечером мужчину нашли мертвым.

Реклама



Прокуратура Польши считает, что смерть была ненасильственной.

Ранее в польских СМИ появилась информация, что удалось обнаружить машину, в которой отец вывез мальчика, но ребенка внутри не оказалось. Мужчина, забрав сына, отправил жене СМС: «Ты его больше никогда не увидишь».