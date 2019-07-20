В Сети появилось видео драки в баре, на котором заметили мужчину, похожего на зампреда правительства Сахалина

Видеозапись, на которой запечатлена драка мужчины, похожего на 38-летнего заместителя председателя правительства Сахалинской области Константина Подберезного с посетителями бара «Soho» в Южно-Сахалинске, появилась в социальных сетях.

Как пишет 20 июля Znak.com, на записи видно, что похожий на чиновника посетитель (высокий мужчина в белой рубашке) вступает в конфликт с мужчиной с кружкой пива в руках. В какой-то момент начинается драка.

По информации очевидцев, причиной конфликта, предположительно, стал алкоголь и поведение похожего на чиновника мужчины, который якобы приставал к отдыхающим девушкам. При этом посетитель якобы выкрикивал, что он заместитель председателя правительства. После драки мужчину доставили в больницу, где диагностировали перелом носа и ушибленную рану затылочной области. От госпитализации он отказался.

Официального подтверждения участия Подберезного в драке в настоящее время нет.