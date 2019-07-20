В Подмосковье задержали двух следователей. Их подозревают во взятке в 1,2 млн рублей за «принятие процессуального решения»

Двух следователей по подозрению в получении взятки в размере 1,2 миллиона рублей задержали в Московской области. Об этом 20 июля сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Один из подозреваемых работает в следственном отделе в Королеве, другой — в Мытищах. Против них возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК). Следствие считает, что следователи получили взятку за «принятие процессуального решения по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии».

Факт получения взятки был выявлен главным следственным управлением СК по Московской области совместно с сотрудниками ФСБ.