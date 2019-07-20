Эскадренный миноносец ВМС Китая «Си Ань» прибудет в Петербург
Ракетный эскадренный миноносец Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая «Си Ань» прибудет в Петербург 24 июля. Визит заявлен как неофициальный.
Как сообщили 20 июля в пресс-службе Западного военного округа, эсминец пришвартуется у набережной Лейтенанта Шмидта.
Эскадренный миноносец был введён в строй в 2015 году, имеет на вооружении зенитный ракетный комплекс, установку вертикального пуска ракет и высокоинтегрированные боевые системы, экипаж около 250-ти человек, водоизмещение – 6,6 тыс. т.