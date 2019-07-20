Супруге Бориса Вишневского отказали в регистрации на муниципальных выборах в округе «Морской»

Санкт-Петербургская избирательная комиссия отказала в жалобах кандидатам партии «Яблоко», выдвинутым в округе «Морской». Уведомление партии о конференции в муниципальном избиркоме не получили.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 20 июля, представители «Яблока» утверждали, что отправляли в избирком муниципалитета телеграмму и письмо по электронной почте, однако позже адрес избиркома поменялся. Ещё накануне в горизбиркоме собирались зарегистрировать кандидатов собственным решением, однако после визита председателя муниципального избиркома решение изменилось.

В числе тех, кто получил отказ в регистрации на муниципальных выборах, – супруга депутата Бориса Вишневского Виктория Работнова.

Всего горизбирком 20 июля отказал почти двум десяткам кандидатов. В частности, в результате рассмотрений жалоб представителей «Яблока» не осталось на выборах в округе «Гагаринское», где избирательная комиссия, по мнению экс-кандидатов, потеряла их документы.