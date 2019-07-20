Мужчина в розыске довёл до слёз полицейских на проспекте Металлистов и удрал. Задерживали его с глубоко личными эмоциями

Обвиняемый в распространении наркотиков в состоянии эйфории увидел наручники и залил газом оперативников. Уголовный розыск ловил агрессора тщательно, в том числе на дачах в Ленобласти, а нашёл у бабушки в Петербурге. Есть мнение, что задержание, по понятным причинам ожогов сетчатки, прошло за рамками нежности.

Как стало известно «Фонтанке», утром 20 июля в Красногвардейском районе сотрудники уголовного розыска задержали 30-летнего обвиняемого в распространении наркотиков. Его дело в суде, подсудимому инкриминируют крупный размер, а мерой пресечения была до последнего времени избрана подписка о невыезде. Но на заседания он являться перестал, чем и добавил забот угрозыску.

Любопытно, что помимо служебной мотивации, в полицейских, скорее всего, кипели эмоции личного характера. Дело в том, что ещё накануне, около трёх часов дня, двое оперативников УМВД по Красногвардейскому району пришли к нему в квартиру дома на проспекте Металлистов. Сопротивления он не оказывал, но огрызался. Тем не менее, собрался и стал спускаться с полицейскими по лестнице. Как говорят, в процессе стал откровенно хамить. Возможно, смелости добавлял употреблённый продукт химического происхождения. В какой-то момент одному из полицейских, видимо, надоело и он достал наручники.

Реакция последовала неожиданная – бузотёр выхватил из кармана баллончик и залил одного из полицейских газом, после чего дал дёру вниз по лестнице, продолжая распылять газ за спину. Бросившийся за ним второй сотрудник практически вдохнул струю. По понятным причинам, полноценного преследования организовать в тот момент не удалось, элементарно мешала пелена на глазах и слёзы. У одного из полицейских, кстати, был диагностирован ожог сетчатки глаз.

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По данным нашего издания, искали грубияна тщательно. В том числе на дачах у родственников в Ленобласти. Задержали в итоге в квартире на улице Блюхера, где живёт его бабушка. Подробностей задержания «Фонтанка» не знает, но есть предположение, что вторая попытка была значительно менее либеральной.

В отношении дерзкого горожанина решается вопрос о мере пресечения, сообщили в полиции. Речь также идёт о возбуждении уголовного дела по статье 318 УК – «применение насилия в отношении представителя власти».