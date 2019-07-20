«Фонтанка-SUP» объявила победителей конкурсов: Посейдона, Фриду Кало и Кощея

Самые невероятные и яркие участники IV международного фестиваля сапсёрфинга «Фонтанка-SUP» в Петербурге получили награды от партнёров и друзей «Фонтанки-SUP».

В номинации «Самая яркая творческая презентация бренда» победил банк «Санкт-Петербург», выставивший более 80 участников. Колонну банкиров лично возглавил первый заместитель председателя правления Павел Филимоненок. Победители получили подарочную корзину «Валио», велосипед от «Велодрайв», сертификат теннисного турнира St. Petersburg Open, приглашения и сертификаты от Zavidovo SUP challenge.

В номинации «Самое вдохновляюще выступление» от инновационного партнера фестиваля компании «Газпром нефть» выиграла Виктории Яицкая, проплывшая весь путь в образе Червонной Королевы из фильма «Алиса в стране чудес». В подарок она получила САП-доску от компании «Бествей», а также сертификаты и приглашения от наших призовых партнеров.

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За лучшее «Оранжевое настроение» от ДОДО-пиццы наградили Елизавету Куклину в костюме Тигрицы. Девушка получила подарочный сертификат от сети «ДОДО Пицца», приглашения и сертификаты от Zavidovo SUP challenge и подарок от марки «585 Золотой».

Одной из самых милых номинаций стала «Я и мой ценный пассажир» (питомец):

3 место – Юлиана Михайлова в костюме «Красной шапочки»;

2 место – Юлия Патрушева, «Хот Дог»;

1 место – Вячеслав Анненко, «Кощей».

Победители получили запас корма для своих питомцев от производителя кормов для животных Pronature 1 st CHOISE, подарки от компании «Мобильный век», сертификаты от организаторов теннисного турнира St. Petersburg Open, приглашения и сертификаты от Zavidovo SUP challenge.

Призерами конкурса на лучшее оформление доски стали:

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3 место – Ирина Еремина, «Шаман индеец»;

2 место – Татьяна Гаганова, «Мыло и мочалка»;

1 место – Демешко Оксана, «Фрида Кало».

Подарки победителям – САП-доска сети экшн-спорт-магазинов «Траектория», подарки от компании «Мобильный век», подарочные сертификаты на занятия сап-йогой от Сан САП, призы от оптики Rockinglook, сертификаты от организаторов теннисного турнира St. Petersburg Open, приглашения и сертификаты от Zavidovo SUP challenge.

В главной номинации за лучший костюм фестиваля «Фонтанка-SUP» выиграли:

3 место – Валерий Чернявский, «Анубис»;

2 место – Виктория Щепина, «Семья индейцев»;

1 место – Антон Ксенофондов, «Посейдон».

Победителю досталась САП-доска от компании «Бествей», годовой вип-абонемент от сети фитнес-клубов World Class, подарки от компании «Валио», «Мобильный век» и теннисного турнира St. Petersburg Open.

Справка

Ежегодный международный фестиваль сапсёрфинга «Фонтанка-SUP» проводит городской портал «Фонтанка.ру» при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Все новости фестиваля в рубрике «Фонтанка-SUP». Подробная информация на специальном сайте.

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