МВД насчитало 12 тысяч участников митинга оппозиции в Москве. «Белый счетчик» вдвое больше

В согласованном митинге «За допуск на выборы», который прошел в Москве на проспекте Академика Сахарова, приняли участие 12 тысяч человек. Об этом 20 июля сообщили в столичном управлении МВД.

Организация «Белый счетчик» в своем Twitter рассказала о 22,5 тысячи участников.

Организатором акции выступила Либертарианская партия России. Участники митинга собрались поддержать независимых кандидатов Анастасию Брюханову, Юлию Галямину, Кирилла Гончарова, Дмитрия Гудкова, Ивана Жданова, Сергея Митрохина, Елену Русакову, Любовь Соболь, Александра Соловьева, Константина Янкаускаса, Илью Яшина.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. На них были выдвинуты 426 человек, зарегистрированы в итоге 233 кандидата. Избиркомы отказали в регистрации 57 кандидатам.