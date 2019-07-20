Жюри «Фонтанка-SUP» назвало Мисс Сап-2019

Определилась победительница конкурса Мисс Сап в Петербурге. Изначально звание самой удивительной девушки с веслом IV Международного фестиваля сапсерфинга «Фонтанка-SUP» оспаривали 29 участниц.

В результате голосования на сайте «Фонтанка.ру» читатели выбрали 10 финалисток.

Финал прошел на главной сцене Фестиваля. Конкурсантки сначала устроили дефиле в купальниках. Затем ведущие предоставили серфингисткам возможность ответить на каверзные вопросы.

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Девушки покинули сцену, дав беспристрастному жюри возможность сделать непростой выбор.

В итоге после небольшой музыкальной паузы была объявлена победительница – Елена Федорова. Мисс Сап-2019 наградили сап-доской от компании «Бествей», сертификатом на ювелирное украшение от сети «585 Золотой», подарочной корзиной от компании «Валио», сертификатом на фирменную оптику Rockinglook, подарками от организаторов теннисного турнира SPb Open и компании «Мобильный век».

Отметим, что все остальные финалистки также получили небольшие, но ценные подарки от городского портала «Фонтанка.ру», а также подарки от Zavidovo SUP challenge.

Ежегодный международный фестиваль сапсёрфинга «Фонтанка-SUP» проводит городской портал «Фонтанка.ру» при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Все новости фестиваля в рубрике «Фонтанка-SUP». Подробная информация на специальном сайте.

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