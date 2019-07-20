Побег сообразили на троих. Под Петербургом приговоренные к депортации иностранцы расплели забор своей тюрьмы

В Петербурге и области усиленно ищут беглых резидентов центра временного содержания иностранных граждан. Они сказали веское «нет» принудительному выдворению.

Как стало известно «Фонтанке» 20 июля, накануне днем в гатчинском центре для иностранцев недосчитались 23-летнего гражданина Афганистана, 22-летнего выходца из Таджикистана и его 23-летнего земляка. Их задерживали в разное время и в разных районах Ленобласти, но за пару недель сожительства в центре молодых людей сплотила любовь к свободе.

Исчезли иностранцы во время прогулки. После себя они оставили расплетенную и перекушенную сетку рабицу.

Начальник отделения обеспечения внутрипропускного режима центра временного содержания иностранных граждан запросил полицию и Росгвардию о помощи. Ориентировки разосланы по постам ГАИ, след мигрантов взяла собака. Возможно, ей придется бежать до самой границы. Гражданина Афганистана поймали в мае этого года на пограничном переходе «Торфяновка» при попытке перебраться в Европу.