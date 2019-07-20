Полицейские освободили похищенного в Ленобласти бригадира, из которого восемь часов пытались выбить долг

Бригадир из Мурино всю ночь катался по городу и области с мужчинами, которые его похитили и требовали выкуп. Освободить смогли только полицейские.

По данным «Фонтанки», 30-летний сотрудник строительной фирмы был похищен в ночь на 19 июля с 642 километра автодороги «Петербург – Москва». Малознакомые Тенгиз и Звиат на чужой машине катали его по территории города и области, требуя отдать им долг в 60 тысяч рублей. Хотя, как утверждает бригадир, он не был им ничего должен.

47news связался с пострадавшим. Он рассказал, что на днях пытался сотрудничать со своими похитителями. «Когда для участка трассы в Тосненском районе потребовался персонал, они выступили посредниками и привезли на стройку пятерых рабочих, но потребовали ежедневной оплаты. От такой схемы я отказался, и строители уехали. Но через два дня посредники вернулись и потребовали расплатиться», – сообщил он.

По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, оперативникам всё же удалось освободить руководителя строительной бригады, его похитителей - 22-летнего уроженца Краснодарского края и 32-летнего приезжего из Грузии – задержали. Возбуждено уголовное дело по 126 статье УК РФ (похищение человека).