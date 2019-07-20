На митинге за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму насчитали более 17 тысяч человек

Более 17 тысяч человек насчитала организация «Белый счетчик» на согласованном митинге за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, который проходит в Москве на проспекте Сахарова 20 июля.

Как следует из сообщения организации в Twitter, к 15.00 на площадь Академика Сахарова пришли 17,7 тысячи человек.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Избиркомы отказали в регистрации 57 кандидатам. Среди них независимые кандидаты Любовь Соболь, Иван Жданов, Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас, Илья Яшин, Юлия Галямина и другие. У них нашли достаточное для отказа число бракованных подписей.