Шантажисты второй день подряд выгоняют покупателей из «Максидома»

Анонимные шантажисты второй день донимают сеть магазинов «Максидом» в Петербурге. Днём 20 июля из-за звонка был эвакуированы посетители маркета на Дунайском проспекте.

Фото: Читательница «Фонтанки» Юлия

«Фонтанке» подтвердили эвакуацию в магазине и заверили, что проверка уже закончилась, двери супермаркета со стройматериалами и товарами для дома снова открыты.

Накануне полицией были осмотрены 4 «Максидома» в Выборгском, Приморском и Московском районах. «Фонтанка» в частности писала о срыве пятничного шопинга в магазине на Московском проспекте.