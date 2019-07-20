На крупнейшем в Ливии месторождении приостановили добычу нефти

На крупнейшем в Ливии месторождении Шарара на юго-западе страны приостановили добычу нефти. Об этом в Facebook 20 июля сообщает Национальная нефтяная корпорация (NOC).

На месторождении добывается 290 тыс. барр./сутки. NOC отмечает, что производственный процесс временно приостановлен и сотрудники расследуют «возможное закрытие клапана или клапанов» в районе месторождения Хамада. Отмечается, что ситуация не затронула работу на месторождении Эль-Филь.

В декабре 2018 года, как сообщал Bloomberg со ссылкой на источники, добычу временно прекратили из-за забастовки рабочих, которые потребовали улучшить соцобеспечение и медицинское обслуживание. В феврале 2019 года войска главы Ливийской национальной армии, фельдмаршала Халифа Хафтара заняли Шарару без боя.

Месторождение Шарара расположено в ливийской пустыне Идехан-Марзук. Его открыли в 1980 году, разработкой месторождения занималась нефтяная компания Petrom. Сейчас оно принадлежит и эксплуатируется компанией Repsol.