На проспекте Сахарова начался митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

Согласованный митинг за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму начался в Москве на проспекте Сахарова 20 июля.

Митинг начался примерно в 14:10. По данным «Белого счетчика», к началу акции возле рамок собрались 4,7 тысячи человек, сообщает «Дождь».

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября. Избиркомы отказали в регистрации 57 кандидатам. Среди них независимые кандидаты Любовь Соболь, Иван Жданов, Дмитрий Гудков, Константин Янкаускас, Илья Яшин, Юлия Галямина и другие. У них нашли достаточное для отказа число бракованных подписей.

Оппозиционные кандидаты считают незаконным их недопуск на выборы. В связи с этим с 15 июля на Трубной площади проходят акции протеста.