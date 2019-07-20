У станции метро «Московская» туман. Пара напустила лопнувшая труба

Участок дороги рядом со станцией метро «Московская» в Петербурге заволокло паром в 11 утра 20 июля. Подготовку к отопительному сезону не выдержал 400-мм трубопровод. Фотографиями дневного «тумана» очевидцы поделились в соцсетях.

Как рассказали «Фонтанке» в ГУП «ТЭК СПб», прорыв произошёл рядом с домом 197 на Московском проспекте. Дефект был выявлен в рамках подготовки к отопсезону. В пресс-службе предприятия обещают, что на потребителях ремонт трубопровода диаметром 400 мм не отразится, горячая вода подается в полном объеме.