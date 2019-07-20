Саудовская Аравия согласилась разместить у себя американских военных, чтобы «гарантировать мир»

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд объявил о согласии разместить в стране американских военных. В министерстве обороны Саудовской Аравии отметили, что это поможет обеспечить безопасность и стабильность региона, а также «гарантировать мир».

Переброска войск США в Саудовскую Аравию связана с противодействием возможным угрозам со стороны Ирана и его союзников, отмечает 20 июля «Дождь» со ссылкой на газету Wall Street Journal. По данным издания, США приступили к отправке более 500 военных на авиабазу, которая расположена в 150 километрах от Эр-Рияда.

Американские войска покинули базу в Саудовской Аравии в 2003 году. Это произошло после свержения лидера Ирака Саддама Хусейна.

Конфликт между США и Ираном обострился после того, как 13 июля в Оманском заливе произошли взрывы на двух нефтяных танкерах. Вашингтон обвинил Иран в атаках на танкеры, Тегеран отрицает свою причастность к инциденту.

18 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что американский военный корабль сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе. По словам Трампа, дрон угрожал безопасности корабля и его экипажу. Перед этим Корпус стражей Исламской революции объявил об уничтожении американского беспилотника, который, как там считают, вторгся в воздушное пространство Ирана.