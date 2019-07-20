Российские синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева взяли золото в произвольной программе на ЧМ-2019

Синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева стали обладателями золота в произвольной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.

Программа Мальцева и Гурбанбердиевой набрала 92,9667 балла, второе место заняли итальянские синхронисты Манила Фламини и Джорджо Минизини (91,9333), бронзу получили японцы Юми Адати и Ацуси Абэ (90,4000).

Россия занимает второе место по общему количеству медалей (12), уступая Китаю (20). Золотых медалей у России семь, шесть из которых завоевали в синхронном плавании.

Чемпионат в Южной Корее продлится до 28 июля, всего будет разыграно 76 комплектов медалей в шести видах спорта — прыжках в воду, синхронном плавании, водном поло, плавании, хай-дайвинге и плавании на открытой воде.