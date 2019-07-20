Саакашвили снял свою партию с выборов в Верховную раду и призвал голосовать за Зеленского

Михаил Саакашвили снял свою партию «Движение новых сил» с выборов в Верховную Раду и призвал голосовать за партию президента Украины Владимира Зеленского. Об этом он заявил в видеообращении, передает 20 июля телеканал «Дождь».

Саакашвили объяснил это решение тем, что Центральная избирательная комиссия Украины долгое время не регистрировала его партию и блокировала ее счета. Поэтому большинство избирателей не знали, что «Движение новых сил» будет участвовать в выборах.

По словам Саакашвили, социологические опросы показали, что партия вряд ли пройдет 5-пятипроцентный барьер. Кроме того, электорат движения пересекается с партией Зеленского «Слуга народа».

Саакашвили призвал своих сторонников поддержать «Слугу народа», чтобы партия смогла получить достаточное количество процентов для формирования «независимого правительства». «Зеленскому нужно дать шанс формировать большинство без уступок старым политикам, — отметил Саакашвили.

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Досрочные выборы в Верховную раду пройдут 21 июля. Ранее ЦИК Украины отказался зарегистрировать кандидатов от партии Саакашвили. Затем суд в Киеве отменил это решение.

В конце мая Саакашвили вернулся на Украину после того, как Зеленский вернул ему гражданство.