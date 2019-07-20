Большие и маленькие проблемы. Пассажиры поезда «Воронеж - Петербург» всю ночь не могли сходить в туалет

Пассажиры 37-го поезда, следовавшего из Воронежа в Петербург, всю ночь терпели нужду. О пикантных подробностях путешествия в составе «Фонтанке» 20 июля рассказали читатели.

Как сообщила изданию собеседница, туалеты внезапно перестали работать во всех 17 вагонах поезда в ночь на субботу. В какое-то время для того, чтобы облегчить муки путешествующих, после починки была открыта уборная в 16 вагоне, но из-за нахлынувшего потока она снова вышла из строя. Пассажиры тут же перестали есть и пить, чтобы хоть как-то дотянуть до Петербурга. Состав пришёл на Московский вокзал в 12.30, из него быстро высыпали взъерошенные, неумытые и переодетые за простынёй пассажиры, у которых утро выдалось не добрым. Проводники якобы объяснили поломку туалетов неисправной электроникой.

В ОЖД «Фонтанке» на просьбу прокомментировать ответили, что уборная действительно не работала, но только в одном вагоне. При этом к начальнику поезда никто с туалетной проблемой не обращался.