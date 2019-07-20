Карнавальный парад «Фонтанка-САП» и танцевальный флешмоб прошли на Итальянском мосту. Финиш близко

Участники заплыва «Фонтанка-САП» в Петербурге почти доплыли до финиша. На Итальянском мосту сапсерферы собрались для построения карнавального парада.

Участников приветствовал писатель, генеральный директор «Агентства журналистских расследований», а сегодня Адмирал фестиваля «Фонтанка-САП» Андрей Константинов.

«Дорогие друзья, участники, посмотрите, какая красивая картинка сейчас на воде. Главные герои это те, кто не побоялся нашего не самого тёплого лета, и принял участие меньшая в нашем Фестивале. Я очень рад, что наше мероприятие проходит настолько хорошо. Ура!», — сказал Андрей Константинов.

После этого сапсерферы устроили танцевальный флешмоб.

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«Ну что размялись? Пора в путь собираться. На старт, марш, пошли! Вспоминаются слова из «Острова сокровищ»: "Посмотрите на эти лица. Вам очень повезло с командой. Это все опытные моряки"», – напутствовал Адмирал фестиваля.

Дальнейшее расписание Фестиваля:

13:00 – Финиш участников. Наб. Мойки со стороны Марсова поля (напротив павильона Росси)

13:20 – Концертная программа на главной сцене фестиваля. Наб. Мойки со стороны Марсова поля (напротив павильона Росси)

14:30 – Финал конкурса «МИСС SUP»

15:00 – Награждение победителей в номинациях: «Мисс SUP-2019», «Оранжевое настроение» от сети пиццерий «ДОДО-пицца», «Самая яркая творческая презентация бренда» – корпоративная команда, «Самое вдохновляющие выступление» от инновационного партнера фестиваля «Фонтанка-SUP-2019», компании «Газпром нефть»

15:30 – Награждение победителей в номинациях: «Я и ценный пассажир» (с питомцами), «Лучшее оформление доски», «Лучший костюм» фестиваля «Фонтанка-SUP»

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15.45 – Рок-группа THE TEL

16:15 – 18:00 – Концертно-развлекательная программа. Работа партнерских зон Фестиваля

18:00 – Окончание мероприятия

*возможна корректировка тайминга на 10-15 минут в зависимости от скорости прохождения фестивальной колонны.

Авторы лучших костюмов и оригинальных идей по оформлению доски будут оценены экспертным жюри и получат призы от партнеров Фестиваля. Также наградят самого смелого «ценного пассажира» и его хозяина, выберут «Мисс-SUP- 2019», не оставят без внимания самый дружный и креативный командный заплыв. Получит награду и победитель в номинации «Самое вдохновляющее выступление», учрежденной инновационным партнёром Фестиваля компанией «Газпром нефть».

Напомним, участникам фестиваля, что для участия в конкурсах нужно подойти на стойку регистрации, получить стартовый номер, сфотографироваться и разместить фото во «ВКонтакте» или «Фейсбуке» с двумя хештегами в соответствии со своим конкурсом (один хештег – обозначение конкурса, второй хештег – стартовый номер:

• «Лучший костюм» - #fontankasup2019_costume

• «Лучшее оформление SUP-доски» – #fontankasup2019_sup

• «Я и ценный пассажир» – #fontankasup2019_pet

Например, участник с номером №345 для участия в одном из конкурсов должен разместить свое фото во«ВКонтакте» или «Фейсбуке» с одним из хештегов: #fontankasup2019_costume #345 #fontankasup2019_sup #345 #fontankasup2019_pet #345

Зрителей на берегу в зоне фестивального городка ждет культурная программа.