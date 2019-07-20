Минпромторг предложил разрешить магазинам не считать пиво алкоголем

Министерство промышленности и торговли предложило вывести пиво из-под ограничений на розничную торговлю алкоголем. Об этом говорится в проекте стратегии развития торговли на 2019-2025 год, которое 20 июля оказалось в распоряжении РБК.

Согласно проекту, предлагается «рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции». Эту норму планируют распространить также на общественное питание.

Как отмечает издание, это предложение означает возвращение пиву самостоятельного статуса.

В пресс-службе министерства подтвердили подлинность документа. В ближайшее время его направят на согласование заинтересованным ведомствам.

В 2011 году пиво законодательно приравняли к алкоголю. Сейчас алкоголем считаются любые напитки с содержанием спирта более 0,5%. Под исключение попадают только квас и кефир.