СМИ: Уволилась глава «банковского» отдела следственного управления МВД Москвы. Отставку связали с делом Черкалина

Начальник «банковского» отдела Главного следственного управления МВД по Москве майор Полина Цыпина уволилась со службы, сообщает 20 июля «Медуза» со ссылкой на РИА Новости со ссылкой на три источника в правоохранительных органах.

Один из источников утверждает, что Цыпина вышла на пенсию. Другой собеседник сказал, что ее увольнение совпало с расследованием дела против главы «банковского» отдела Управления «К» ФСБ России Кирилла Черкалина. Третий источник сказал, что Цыпина уволилась, потому что стала объектом наблюдения, «в том числе» из-за дела Черкалина.

В МВД официально это не комментировали.

Напомним, ранее свой пост оставил руководитель Управления собственной безопасности ФСБ Алексей Комков, который стал замруководителя Службы контрразведки. Нового главу УСБ пока не назначили. Именно эта служба руководила операцией по задержанию начальника банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилла Черкалина и его предшественника на этом посту Дмитрия Фролова. Во время обысков у чекиста нашли денег и ценностей на 12 млрд рублей.