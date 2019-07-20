Петербуржцы поверили в мифические компенсации и потеряли деньги. Мошенники положили в свой карман почти полмиллиона

Мошенники продолжают обманывать пенсионеров из Петербурга. На сей раз жертвами обмана стали женщины 82 лет из Невского и Московского районов.

Как стало известно «Фонтанке», 19 июля на стол полиции легло заявление от пожилой женщины с Витебского проспекта. Она рассказала, что на её домашний телефон поступил звонок. Звонивший сказала, что ей положена компенсация, но деньги нужно получить прямо сейчас, у подъезда. Пенсионерка вышла и получила свои 3 тысячи, предварительно показав паспорт неизвестному. Довольная она вернулась домой, а через некоторое время с её счёта были списаны 133 тысячи рублей.

В этот же день правоохранителям пожаловалась ещё одна пожилая дама. Она сообщила, что неизвестная женщина зашла в её квартиру на Народной, обманула владелицу и унесла с собой 307 тысяч рублей.

Как отметили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, по второму эпизоду уже возбуждено уголовное дело о мошенничестве, по первому вопрос решается.