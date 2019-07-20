В «Ленкоме» сообщили о состоянии госпитализированной Инны Чуриковой

Состояние актрисы Инны Чуриковой улучшилось. Об этом РБК сообщил 20 июля директор театра «Ленком» Марк Варшавер. «Главное, у нее нет ни трещин, ни переломов, у нее просто ушибы. Неделя, сказали, и она будет в строю», — заявил он.



Ранее артистка была переведена из реанимации в обычную палату.



18 июля Инна Чурикова была госпитализирована в НИИ им. Склифосовского после падения во время спектакля. По словам очевидцев, она оступилась и упала.



Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в городе Белебей в Башкирии. Окончила Высшее театральное училище имени М.С.Щепкина в 1965 году. Снималась в фильмах «Морозко», «Тот самый Мюнхгаузен», «Военно-полевой роман» и многих других. Имеет звание народной артистки СССР.