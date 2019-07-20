Полиции пришлось стрелять, чтобы остановить резвый BMW на Ленинском проспекте

Полицейская погоня закончилась стрельбой в ночь на 20 июля в Кировском районе Петербурга. Правоохранителям пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить нарушителя.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около одиннадцати вечера инспекторы обратили внимание на подозрительный BMW, который промчался мимо дома 162 по Ленинскому проспекту. Требование остановиться 51-летний водитель проигнорировал. Началась погоня.

В течение пяти минут полиции удалось остановить нарушителя, правда, пришлось применить табельное оружие. После предупредительного выстрела в воздух мужчина всё-таки решил сдаться в руки правоохранителей.

Накануне водитель немецкого авто той же марки совершил ночной нырок в канал в Адмиралтейском районе Петербурга. Из пострадавших только он, машина и ограда.