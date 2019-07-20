Петербуржца подозревают в насилии над своей новорожденной дочерью

Молодой отец из Красносельского района Петербурга задержан по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера. У полиции есть основания полагать, что мужчина 20 лет надругался над своей новорожденной дочерью.

Как стало известно «Фонтанке», петербуржца задержали 19 июля. Поводом для этого стал рапорт инспектора по делам несовершеннолетних. Страшная правда вскрылась во время семейной ссоры накануне. Супруге молодого человека стало известно, что её муж якобы вытворял грязные вещи с их дочерью 2019 года рождения. Безобразие продолжалось с апреля по июль.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.