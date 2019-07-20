Подросток из Петербурга от скуки «заминировал» ТРК «Сити Молл», а заодно и крупную российскую фирму

Школьник из Петербурга, изнывая на каникулах от скуки, решил заняться телефонным хулиганством. Вечером 19 июля он взял в руки трубку и сделал пару важных звонков, за которые придётся отвечать его родителям.

Как стало известно «Фонтанке», около пяти часов вечера мальчик 12 лет набрал номер службы безопасности ТРК «Сити Молл», расположенного на Коломяжском проспекте. Он сообщил, что 4 этаж комплекса заминирован. Отметим, что на этом этаже расположены кинотеатр и фудкорт. Подросток не предполагал, что по номеру телефона его местоположение и фамилия будут сразу же установлены, и поэтому не стал останавливаться.

Следом он сразу же зачем-то позвонил в Екатеринбург, в главный офис известного российского разработчика программного обеспечения для бизнеса. Обеспокоенный руководитель одного из колл-центров сообщил об этом по номеру 112. Он рассказал, что мальчик посоветовал выводить из центра (не уточнил из какого) людей, так как бомба взорвётся через четыре минуты.

В результате полиция наведалась к подростку, проживающему на набережной Чёрной речки. Он рассказал, что просто хотел пошутить. «Сити Молл» на Коломяжском был осмотрен без эвакуации.