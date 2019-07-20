Фестиваль SUP-серфинга «Фонтанка-SUP» начался! На воду встало почти 800 человек —это новый рекорд!

Четвёртый в истории международный фестиваль SUP-серфинга «Фонтанка-SUP» стартовал в 10.30 в субботу, 20 июля, на набережной Мойки напротив Марсового поля. Из 1300 зарегистрировавшихся на воду с падлбордами спустились 792 – это новый рекорд: в прошлом году в заплыве участвовало около 500 человек.

Участников карнавала приветствовали генеральный директор Агентства журналистских расследований Андрей Константинов и главный редактор городского портала «Фонтанка.ру» Александр Горшков.

«Водоплавающие! Поздравляю вам с четвертым галактическим фестивалем. Я надеюсь, что все у вас пройдет отлично!» – объявил Константинов, примеривший на себя в этот день звание Адмирала Фестиваля.

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«Я приветствую. Сегодня здесь тысячи человек на воде. Десятки тысяч будут наблюдать. Четыре года назад мы могли только мечтать о таком. У нас все получилось! Поздравляю, легкой воды!» — поздравил участников и зрителей Горшков.

В заплыве также принимают участие сап-драконы – гигантские доски, на которых умещается по 20 человек. Отметим, что пока сап-серферы плывут, желающие могут принимать участие в активностях партнеров в стартовом городке.

Дальнейшее расписание Фестиваля:

11:00 – 11.:45 – Показательные выступления на воде. Электрофойл от сети актив-парков Kingwinch

12:15 – 12:45 – SUP-парад на итальянском мосту. SUP-йога, барабанное шоу, приветствие Адмирала Фестиваля, танцевальный флешмоб

13:00 – Финиш участников. Наб. Мойки со стороны Марсова поля (напротив павильона Росси)

13:20 – Концертная программа на главной сцене фестиваля. Наб. Мойки со стороны Марсова поля (напротив павильона Росси)

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14:30 – Финал конкурса «МИСС SUP»

15:00 – Награждение победителей в номинациях: «Мисс SUP-2019», «Оранжевое настроение» от сети пиццерий «ДОДО-пицца», «Самая яркая творческая презентация бренда» – корпоративная команда, «Самое вдохновляющие выступление» от инновационного партнера фестиваля «Фонтанка-SUP-2019», компании «Газпром нефть»

15:30 – Награждение победителей в номинациях: «Я и ценный пассажир» (с питомцами), «Лучшее оформление доски», «Лучший костюм» фестиваля «Фонтанка-SUP»

15.45 – Рок-группа THE TEL

16:15 – 18:00 – Концертно-развлекательная программа. Работа партнерских зон Фестиваля

18:00 – Окончание мероприятия

*возможна корректировка тайминга на 10-15 минут в зависимости от скорости прохождения фестивальной колонны.

Авторы лучших костюмов и оригинальных идей по оформлению доски будут оценены экспертным жюри и получат призы от партнеров Фестиваля. Также наградят самого смелого «ценного пассажира» и его хозяина, выберут «Мисс-SUP- 2019», не оставят без внимания самый дружный и креативный командный заплыв. Получит награду и победитель в номинации «Самое вдохновляющее выступление», учрежденной инновационным партнёром Фестиваля компанией «Газпром нефть».

Напомним участникам фестиваля, что для участия в конкурсах нужно подойти на стойку регистрации, получить стартовый номер, сфотографироваться и разместить фото во «ВКонтакте» или «Фейсбуке» с двумя хештегами в соответствии со своим конкурсом (один хештег – обозначение конкурса, второй хештег – стартовый номер):

• «Лучший костюм» - #fontankasup2019_costume

• «Лучшее оформление SUP-доски» – #fontankasup2019_sup

• «Я и ценный пассажир» – #fontankasup2019_pet

Например, участник с номером №345 для участия в одном из конкурсов должен разместить свое фото во«ВКонтакте» или «Фейсбуке» с одним из хештегов: #fontankasup2019_costume #345

#fontankasup2019_sup #345 #fontankasup2019_pet #345

Зрителей на берегу в зоне фестивального городка ждет культурная программа.

Всё о фестивале, расписании, программе, конкурсах и призах читайте тут.