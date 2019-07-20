Помогите Богдану вернуться к нормальной жизни

В результате несчастного случая Богдан получил серьёзную травму головы. Ему была проведена операция – врачи удалили теменную кость. Сейчас мальчику необходимо установить имплантат. Обычный титановый ему не подходит, нужен индивидуальный аллотрансплантат. Купить его родители Богдана не в состоянии.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Богдан Комлев, 7 лет.

Состояние после трепанации черепа.

Спасет операция, требуется имплантат. Не хватает 787 401 руб.

«Год назад с сыном случилась беда. Мы с Богданом поехали в Кронштадт смотреть старинные форты. Сын увлеченно смотрел по сторонам и не заметил под ногами открытый технический люк. Богдан провалился в него прямо у меня на глазах. Когда я сбежал вниз, сын лежал на бетонном полу, вся голова была в крови. На скорой его увезли в больницу. Чтобы спасти Богдану жизнь, врачи экстренно провели трепанацию черепа, удалили часть теменной кости.

К счастью, после операции сын полностью восстановился. Теперь пришло время установить на место удаленной теменной кости имплантат, сейчас мозг сына в пораженной области защищен лишь мягкими тканями. Обычно врачи используют титановые пластины, но Богдану они не подходят, так как кости черепа еще слишком мягкие. Пожалуйста, помогите нам собрать средства на более современный имплантат! Он сделан из специального материала, который со временем замещается костной тканью, – и значит, больше никаких операций Богдану не потребуется. В семье работаю я один, жена ухаживает за сыном». Кирилл Комлев, Санкт-Петербург.

Диана Тер-Абрамова, и.о. заведующего отделением нейрохирургии Детский городской многопрофильный клинический центр имени К.А. Раухфуса (Санкт-Петербург):

«Учитывая сложную конфигурацию дефекта, состояние и возраст Богдана, ему необходима операция с использованием индивидуального аллотрансплантата, выполненного по 3D-технологии с применением биодеградируемого материала Custombone».

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Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".