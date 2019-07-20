Хакеры взломали электронную почту и Twitter Скотланд-Ярда. Британцам начали рассылать оскорбления

Электронная почта и страница Скотланд-Ярда в Twitter были взломаны хакерами.

С почтового адреса полиции начали поступать «необычные сообщения». Кроме того, на странице Скотланд-Ярда в Twitter, на которую подписаны более 1,2 млн человек, также появились «странные посты». В частности, в сообщениях был призыв освободить находящегося в тюрьме рэп-исполнителя Digga D, а также нецензурные оскорбления в адрес правоохранительных органов, сообщает 20 июля РБК со ссылкой на BBC.

В Скотланд-Ярде подтвердили факт взлома и отметили, что используют специальный сервис для рассылки информации в соцсети и почту, к которому и получили доступ хакеры.

В полиции также извинились перед пользователями и пообещали установить причины случившегося.

В середине июня был зафиксирован взлом страницы в Twitter премьер-министра России Дмитрия Медведева. В английском варианте аккаунта короткое время висел пост с бессмысленным набором слов и букв на латинице в ответ на сообщение иракского посла в Москве Хайдара Хади.