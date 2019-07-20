Российский боксер Дадашев получил отек мозга во время боя в США . Его готовят к трепанации черепа

Российский боксер Максим Дадашев был госпитализирован после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, ему предстоит операция из-за отека мозга. Об этом 20 июля сообщает РБК со ссылкой на ESPN.

Инцидент произошел накануне во время отборочного поединка за звание обязательного претендента по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе (до 63,5 кг). По пути с ринга в раздевалку Дадашеву стало плохо, он потерял сознание. Вскоре 28-летнего спортсмена в критическом состоянии экстренно увезли в больницу на машине скорой помощи. Бой в Оксон Хилл (США, штат Калифорния) завершился технической победой Матиаса, так как после 11-го раунда бой был остановлен по просьбе представителей команды россиянина.

Представитель Дадашева в беседе с агентством ТАСС подтвердил, что спортсмену проводят трепанацию черепа.

Дадашев — мастер спорта России международного класса, призер национальных чемпионатов. После участия в Европейских играх 2015 года Дадашев принял решение перейти в профессиональный бокс. До поединка в Оксон Хилл на профессиональном ринге спортсмен провел 13 боев, в которых одержал 13 побед (11 нокаутом).