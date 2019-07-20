В Петербурге мужчина порезал двух пассажиров метро за молчание в ответ на вопрос «Вы выходите?»

Свидетелями поножовщины стали пассажиры петербургской подземки в ночь на 20 июля. Житель одной из северокавказских республик выхватил нож за игнорирование его вопроса «Вы выходите?» и начал наносить удары двум мужчинам. Неразбериха и льющаяся из ран кровь вызвала настоящую панику и только один из пассажиров решил заступиться за избиваемых.

По данным «Фонтанки», всё произошло в вагоне метро на станции «Пушкинская» за полчаса до закрытия подземки. 36-летний мужчина, приехавший из Дербента, начал кидаться с ножом на двух оппонентов. Одного из них он успел ударить клинком два раза, другого – один раз. Пока люди в вагоне кричали и метались, 26-летний петербуржец вступился за пострадавших, выбил нож из рук агрессивного мужчины и вытащил его на платформу «Пушкинской», куда уже подоспела полиция подземки.

Выяснилось, что задержанный уже был ранее судим за умышленное причинение вреда здоровью средней тяжести и применение насилия в отношении представителя власти при исполнении его обязанностей. В Петербург приехал 3 года назад, оставив дома жену и ребёнка. В Северной столице житель Дагестана работал на стройке, но за неделю до происшествия уволился.

Что касается пострадавших, то это граждане Украины, обоим по 33 года. Как утверждают очевидцы, мужчины глухонемые. Собственно, поэтому они и не смогли ответить, выходят ли они на станции. Оба ночью были доставлены в Мариинскую больницу с ранениями в грудь. Состояние тяжёлое, им пришлось перенести по операции.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Злоумышленник задержан на основании статьи 91 УПК РФ, добавили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.