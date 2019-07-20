Видеотрансляция: сотни саперов плывут по рекам и каналам Петербурга

В Петербурге стартовал крупнейший в Восточной Европе и единственный в своем роде российский фестиваль любителей сапсёрфа - «Фонтанка-SUP». «Фонтанка» ведет прямую трансляцию мероприятия с земли и с воздуха. Включения будут в 9:30 и 12:15 с земли, и в 10:30 – с квадрокоптера.

В ближайшее время смотрите полную версию трансляции.

Подробную программу мероприятия можно прочитать в нашем лонгриде.

На мероприятие, которое «Фонтанка» проводит четвертый раз, зарегистристрировались больше 1300 любителей сапсёрфа. География участников вдохновляющая – Финляндия, Кипр, Беларусь, Украина, Польша. Россия представлена более 10 городами, включая Москву. Но львиная доля участников – это жители Петербурга и Ленинградской области. Поддерживать участников могут все желающие. Лучшие обзорные точки также в нашем материале.