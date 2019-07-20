В Колпино избирком, испугавшийся провокаций на «дачных» участках, все-таки создал их

Территориальная избирательная комиссия в Колпинском районе (№21) все-таки создаст «дачные» участки в Ленинградской области, хотя сперва наотрез отказалась это делать. Такое решение избирком принял 19 июля.

Накануне там проголосовали против организации участков для голосования на губернаторских выборах за пределами Петербурга, в садоводствах 47-го региона. Колпинский избирком должен был создать семь участков (в Киришском и Лужском районах области), сделать это ему велела городская избирательная комиссия. Однако, как объяснял «Фонтанке» председатель ТИК Евгений Токарев, было решено отказаться от участков, ход голосования на которых проконтролировать будет трудно.

Однако уже на следующий день избирком собрался заново, и на этот раз проголосовал по-другому — за создание «дачных» участков. По словам члена территориальной комиссии от «Яблока» Виктора Коршакова, вопрос рассмотрели вновь «по требованию» городского избиркома.

Решение организовать 92 участка за пределами Петербурга, в Ленинградской и Псковской областях, было принято на прошлой неделе. С просьбой расширить географию «дачного» голосования обратился от имени садоводов член президентского совета по правам человека Александр Брод.

С требованием отказаться от создания удаленных от Петербурга участков выступили все трое конкурентов врио губернатора Александра Беглова: Владимир Бортко, Надежда Тихонова и Михаил Амосов опасаются фальсификаций.