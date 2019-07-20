Пассажир маршрутки вылетел в окно после столкновения с грузовиком на Гамбургской площади

Пассажир маршрутки вылетел из окна после столкновения автобуса с грузовиком во Фрунзенском районе Петербурга. Авария произошла на Гамбургской площади в ночь на 20 июля.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, грузовой автомобиль DAF, которым управлял 29-летний мужчина, проехал на красный и столкнулся с ПАЗиком ООО «ПТК». От удара пассажир автобуса вылетел в окно, получил тяжёлые травмы и был госпитализирован. Состояние водителя маршрутки уточняется.

Грузовик принадлежит физическому лицу, он перевозил металлолом из Петербурга в Вологодскую область.