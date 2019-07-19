«Пилот жив, летел со скоростью ветра или превысил». Мужчина на «БМВ» нырнул в Обводный канал

Водитель немецкого авто совершил ночной нырок в канал в Адмиралтейском районе Петербурга. Из пострадавших только он, машина и ограда.

Ехавший по набережной Обводного канала автомобиль марки «БМВ» проломил ограду и упал в воду. Об этом в ночь на 20 июля сообщают очевидцы в соцсетях. Водитель якобы остался жив, но пострадал и находится в машине скорой помощи. Свидетели происшествия уточняют, что машина перед падением ехала очень быстро.

«Пилот жив, летел со скоростью ветра или превысил», – рассказывает один из них.

ДТП случилось недалеко от территории завода «Красный Треугольник», расположенного на набережной Обводного канала, 138.