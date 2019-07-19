Фестиваль сапсерфинга «Фонтанка-SUP» начинается

Открытие IV международного фестиваля SUP-серфинга «Фонтанка-SUP» начнется всего через пару часов. Даже если вы не принимаете участие, есть отличная возможность стать свидетелем незабываемого карнавала, на который зарегистрировались более 1300 человек.

«Фонтанка-SUP» стартует 20 июля в 10:30 с набережной Мойки (напротив павильона Росси, спуск со стороны Марсова поля). Дальше яркой карнавальной волной идет девять километров по красивейшему маршруту рек и каналов в центре Петербурга.

Расписание:

08:00 – Начало работы стартового городка. Сбор и регистрация участников. Активности в партнерских зонах. Наб. Мойки со стороны Марсова поля (напротив павильона Росси)

Реклама



09:00 – Начало спуска на воду участников. Cтартовые зоны:

А – участники конкурсов в номинациях «Лучший костюм», «Лучшее оформление доски», «Я и ценный пассажир» (с питомцами)

В — участники корпоративных команд — номинация «Самая яркая творческая презентация бренда»

С — остальные участники

09:15 – Разминка на суше. Зажигательная Zumba от World Class

09:45 – Общая SUP-разминка на суше. Инструкторы World Class

10:00 – Торжественное открытие IV Фестиваля «Фонтанка-SUP». Барабанное шоу, приветствие Адмирала Фестиваля, награждение победителя конкурса «Выиграй sup-борд на Новом Радио»

Реклама





10:30 – Старт участников заплыва

11:00 – 11.:45 – Показательные выступления на воде. Электрофойл от сети актив-парков Kingwinch

12:15 – 12:45 – SUP-парад на итальянском мосту. SUP-йога, барабанное шоу, приветствие Адмирала Фестиваля, танцевальный флешмоб

13:00 – Финиш участников. Наб. Мойки со стороны Марсова поля (напротив павильона Росси)

13:20 – Концертная программа на главной сцене фестиваля. Наб. Мойки со стороны Марсова поля (напротив павильона Росси)

14:30 – Финал конкурса «МИСС SUP»

15:00 – Награждение победителей в номинациях: «Мисс SUP-2019», «Оранжевое настроение» от сети пиццерий «ДОДО-пицца», «Самая яркая творческая презентация бренда» – корпоративная команда, «Самое вдохновляющие выступление» от инновационного партнера фестиваля «Фонтанка-SUP-2019», компании «Газпром нефть»

15:30 – Награждение победителей в номинациях: «Я и ценный пассажир» (с питомцами), «Лучшее оформление доски», «Лучший костюм» фестиваля «Фонтанка-SUP»

15.45 – Рок-группа THE TEL

16:15 – 18:00 – Концертно-развлекательная программа. Работа партнерских зон Фестиваля.

18:00 – Окончание мероприятия.

*возможна корректировка тайминга на 10-15 минут в зависимости от скорости прохождения фестивальной колонны.

Авторы лучших костюмов и оригинальных идей по оформлению доски будут оценены экспертным жюри и получат призы от партнеров Фестиваля. Также наградят самого смелого «ценного пассажира» и его хозяина, выберут «Мисс-SUP- 2019», не оставят без внимания самый дружный и креативный командный заплыв. Получит награду и победитель в номинации «Самое вдохновляющее выступление», учрежденной инновационным партнёром Фестиваля компанией «Газпром нефть».

Напомним участникам фестиваля, что для участия в конкурсах нужно подойти на стойку регистрации, получить стартовый номер, сфотографироваться и разместить фото во «ВКонтакте» или «Фейсбуке» с двумя хештегами в соответствии со своим конкурсом (один хештег – обозначение конкурса, второй хештег – стартовый номер:

• «Лучший костюм» - #fontankasup2019_costume

• «Лучшее оформление SUP-доски» – #fontankasup2019_sup

• «Я и ценный пассажир» – #fontankasup2019_pet

Например, участник с номером №345 для участия в одном из конкурсов должен разместить свое фото во«ВКонтакте» или «Фейсбуке» с одним из хештегов:

#fontankasup2019_costume #345

#fontankasup2019_sup #345

#fontankasup2019_pet #345

Зрителей на берегу в зоне фестивального городка ждет культурная программа.

Всё о фестивале, расписании, программе, конкурсах и призах читайте тут.