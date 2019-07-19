В Коломне отказали кандидатам от «Яблока» вопреки позиции городского избиркома, но через полчаса передумали. И это незаконно

Избирком муниципалитета Коломна (Адмиралтейский район) за один вечер успел принять два взаимоисключающих решения по поводу регистрации семерых кандидатов от «Яблока». Столь активную работу комиссия провела 19 июля.

Семеро яблочников однажды уже получили отказы в регистрации в Коломне, но городской избирком посчитал эти решения незаконными и отменил их, отправив дела в муниципальную комиссию на пересмотр. Результаты пересмотра оказались для кандидатов неутешительными: в Коломне им снова отказали, сообщил «Фонтанке» один из яблочников Федор Горожанко.

Однако уже спустя полчаса комиссия передумала и позвала кандидатов на новое заседание — в 22.50. Там члены избиркома объявили, что совершили ошибку и готовы исправиться: отменить собственные отказы и зарегистрировать кандидатов.

Однако закон запрещает муниципальному избиркому отменять собственные решения. Это значит, что регистрация яблочников недействительна, и любой из конкурентов оспорит ее в суде. К такой же технологии прибегли ещё в нескольких избиркомах — например, в «Черной речке».

Помимо яблочников, регистрацию в Коломне не сумели получить семеро самовыдвиженцев, поддержанные штабом Алексея Навального. Они будут обжаловать отказы в городском избиркоме.