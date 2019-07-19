«Он же шпион, он все время прячется». Путин рассказал про Скрипаля Оливеру Стоуну. И пообещал стать крестным дочери режиссера

Президент России Владимир Путин не верит в то, что британские спецслужбы сами отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом он рассказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в рамках фильма «Битва за Украину». Расшифровку разговора 19 июля опубликовали на сайте Кремля.

«Если бы хотели отравить, отравили бы. Нет, здесь что-то не так. Может быть, просто скандал нужен был», – пояснил Путин.

Где сейчас находится бывший разведчик, российский президент не в курсе. «Он же шпион, он все время прячется», – сказал Путин.

Также в ходе разговора со Стоуном президент России рассказал, как стал крестным отцом дочери украинского политика Виктора Медведчука. «В нашей православной традиции отказываться нельзя», – объяснил Путин. Затем произошел следующий разговор.

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Стоун: В таком случае я попросил бы вас стать крёстным отцом моей дочери.



Путин: Она хочет быть православной?



Стоун: Мы сделаем её.



Путин: Но надо её спросить.

Оливер Стоун спросил у российского президента, сколько всего детей тот крестил. Точное количество Путин называть не стал, однако уточнил, что их единицы. Отметим, ранее СМИ сообщали, что российский президент является крестным отцом не только дочери Медведчука, но и общественного деятеля, телеведущей, дочери первого мэра Петербурга Ксении Собчак. Правда, та это отрицала.