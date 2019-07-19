«Максидом» на Московском оставили без вечерней выручки. Все решил один звонок

Пиковую жатву «Максидом» на Московском проспекте упустил после звонка неизвестного мужчины. Он предупредил о заминировании строительного супермаркета и тем самым вызвал переполох у касс.

Впечатлениями от сорванного шоппинга вечером 19 июля с «Фонтанкой» поделились читатели.

«В начале девятого вечера попросили всех покупателей покинуть магазин, через десять минут закрыли кассы. Сказали оставить покупки на месте и выходить из магазина», – горюет Дмитрий. Ему вторили читатели Анна и Серафима.

В ГУ МВД Петербурга и области «Фонтанке» сообщили, что в 20.47 в дежурную часть поступила информация о принятом администратором магазина на Московском проспекте, 131 звонке.

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«Неизвестный гражданин заявил о заминировании здания. Была проведена проверка, взрывоопасных предметов не найдено», – добавили в пресс-службе ведомства.

«Максидом» на Московском работает до 23 часов. Преждевременное закрытие в пятницу вечером сказалось на итоговой выручке. Лжеминера ищут.