На задержанном иранцами британском танкере есть россияне. Сообщается о втором судне в руках Корпуса стражей исламской революции

На борту задержанного в Ормузском проливе британского танкера Stena Impero есть россияне. Их точное количество пока уточняется.

«На борту находятся 23 человека, граждане Индии, Латвии, Филиппин и России. Мы уточняем количество граждан этих стран», – цитируют 19 июля РИА «Новости» представителя компании-владельца Stena Bulk & Northern Marine Management.

Напомним, в пятницу иранский Корпус стражей исламской революции задержал британский танкер. Изначально сообщалось, что его подозревают в контрабанде нефти. По последней информации, причиной стало загрязнение международных вод и отсутствие реакции на предупреждения. Судно под флагом Британии оказалось не единственным. Задержан также танкер под флагом Либерии, заявил глава МИД Соединённого Королевства.

Ранее в СМИ писали, что причиной для задержания могли стать обвинения в контрабанде нефти. Иранское агентство Fars уточняет, что, по его данным, танкер якобы «загрязнял международные воды».