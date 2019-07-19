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Миллиардеру Борису Минцу не хватает £10 000 в неделю. Он пожаловался Высокому суду Лондона

Бывший участник списка Forbes Борис Минц донёс до Высокого суда Лондона, что ему не хватает положенных 10 000 фунтов на повседневные расходы. Он считает, что на него и его семью оказывается давление. 

«В то время, как расходы в 10 000 фунтов в неделю значительная сумма для обычного человека, она недостаточна для того, чтобы покрыть ежедневные расходы ответчиков», – цитирует его 19 июля Forbes. 

Таким образом, семья Бориса Минца, владельца О1 Group и бывшего акционера НПФ «Будущее», просила Лондонский суд увеличить сумму, которую им разрешено тратить после ареста активов на $572 млн по иску Банка непрофильных активов «Траст». Минцы обжаловали решение Лондонского суда об аресте активов, в итоге арест был заменен на обязательство не отчуждать имущество, которое Минц и его сыновья взяли на себя.

В жалобе семья Минцев в том числе сообщает, что на ?10 000 в неделю, что им положены, прожить невозможно. 

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«Целью ареста активов не является заставить ответчиков жить в стесненных обстоятельствах или быть неспособными выполнить обязательства перед третьими лицами», — говорится в жалобе.

Напомним, в мае прошлого года стало известно, что миллиардер Минц со своей семьёй переехал в Лондон. 

Иск банка «Траст» в Высокий суд Лондона связан с покупкой банком «ФК Открытие» (плохие активы которого теперь отошли на баланс «Траста») облигаций одной из структур O1 Group — «О1 груп финанс» — на 35 млрд рублей. Истец считает, что сделка, совершенная в августе 2017 года, незадолго до санации банка, была нерыночной и принесла убытки «Открытию». Эта же покупка облигаций — предмет судебного спора в Международном коммерческом арбитражном суде в Лондоне (LCIA). Борис Минц передал Forbes через представителя, что факт ведения против него двух идентичных судебных процессов — это давление на него и его сыновей Дмитрия, Александра и Игоря.

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