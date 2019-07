«Он не устроит бардак на МКС». Итальянский астронавт объяснил, почему лысые лучше подходят для космоса

Лысина на голове является серьезным конкурентным преимуществом для кандидатов в космонавты. Как пишет «Интерфакс», об этом 19 июля на предполетной пресс-конференции на космодроме Байконур заявил итальянский астронавт Лука Пармитано.

«Самый лучший кандидат в космонавты – это тот, у кого нет волос. Астронавту, у которого нет волос, не придется стричься на станции, и он не устроит бардак на МКС», – сказал бритый налысо Пармитано.

Так он ответил на вопрос о том, какими качествами должны обладать покорители космоса. Отметим, российский космонавт Александр Скворцов назвал в ответ на этот вопрос «целеустремленность».

Напомним, старт ракеты «Союз-ФГ» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-13» запланирован на 20 июля, 19.28 по московскому времени. В экипаж входят представитель Роскосмоса Александр Скворцов, астронавт Европейского космического агентства ESA Лука Пармитано и астронавт NASA Эндрю Морган.

Two rockets will be rolling out to their launch pads this week in Kazakhstan and Florida to blastoff to the International Space Station. https://t.co/bfXXqaVRDf pic.twitter.com/pOv3SrfuCp