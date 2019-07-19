Путин объяснил, почему цены на топливо нельзя «совсем завинтить» без последствий

Серьёзное ограничение цен на моторное топливо может затормозить развитие нефтеперерабатывающего бизнеса и вызвать новый скачок цен. Об этом 19 июля заявил Владимир Путин, отвечая на вопрос работников Магнитогорского металлургического комбината, пишет РБК.

«Совсем завинтить, задушить — это очень опасно, потому что тогда не будут вкладывать средства в предприятия по переработке нефти и это в какой-то момент может дать очень большой всплеск цен», — сказал президент.

Он отметил, что в данный момент рост цен на моторное топливо ниже уровня инфляции почти на 0,7%. Сама ситуация на рынке, как считают эксперты, связана с обстановкой на мировом энергетическом рынке, рассказал Путин.

«Правительство опомнилось поздновато, но все-таки ввело определенные правила», — добавил президент, пояснив, что сейчас часть средств, которые нефтяные компании «как бы недополучили» из-за отказа от экспорта сырой нефти, они получают от правительства.

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«Если ситуация на рынке поменяется, поменяется и взаимодействие между правительством и нефтяными компаниями», — резюмировал он.

Схема компенсации для нефтяных компаний, так называемая демпфирующая надбавка, была представлена правительством в 2018 году после резкого скачка цен на бензин и дизельное топливо. Это должно было стать альтернативой заморозке цен на топливо. Демпфер заработал с 1 января 2019 года, но всё пошло не по плану — нефтяники продавали бензин на внутреннем рынке с дисконтом, но всё равно доплачивали государству.

К началу июля Минфин разработал новые предложения о том, как можно субсидировать нефтепереработку за счет добычи. В июле правительство направило в Госдуму предложения по изменению механизма стабилизации цен на топливо.