В военной части под Петербургом массово заболели новобранцы. Как минимум у одного подозрение на менингит

Неизвестное количество новобранцев изолированы в воинской части № 28916 в Агалатово в Ленобласти после госпитализации в инфекционную больницу как минимум четверых призывников. Как сообщает 47news 19 июля, один из них в реанимации с подозрением на менингит.

По данным издания, 19-летний Глеб Данилов из Томска два дня назад был помещён в реанимацию Военно-медицинской академии в Петербурге. В справочной ВМА изданию сообщили, что призывник поступил с предварительным диагнозом «менингококковая инфекция». В случае осложнений это заболевание может перерасти в гнойный менингит, воспаление оболочки и вещества головного мозга. В особо тяжелых случаях инфекция поражает спинной мозг и вызывает паралич.

Из реанимации Данилов рассказал корреспонденту 47news, что проснулся в ночь на 17 июля с сильным жаром и болью в горле. Этому предшествовали 2,5 часа строевой подготовки. По предварительной информации, вместе с Глебом в ВМА доставили его сослуживцев-новобранцев. В клинике рассказали о троих поступивших. Симптомы у всех схожи — сильный кашель, насморк и головная боль. По словам томича, в больнице с ним больше ребят — якобы, два десятка из 62 человек в роте.

Среди доставленных в ВМА и бывший выпускник радиотехникума Куликов. Его мать, петербурженка Екатерина, одной из первых забила тревогу. Она рассказала о предварительном диагнозе сына и его товарищей, это «гайморит».

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- Его призвали 5 июля, практически сразу после выпуска. В среду я узнала, что сына увезли в госпиталь на Суворовском проспекте. Причем тем, кого привезли первыми, прокололи носовые пазухи, чтобы гной быстрее выходил. Своему сыну я сказала, чтобы он писал отказ от такой процедуры. Пока у него взяли анализы, на рентген ещё не водили, – сказала Екатерина.

Замполит воинской части № 28916 и начальник клиники инфекционных болезней ВМА отказались комментировать ситуацию под предлогом отсутствия в городе. В пресс-службе Западного военного округа подтвердили 47news, что солдат одной из воинских частей ЗВО в Ленобласти был госпитализирован с признаками менингококковой инфекции.

– Он находится под наблюдением врачей, необходимая медицинская помощь оказана, угрозы жизни нет. В части других военнослужащих с признаками заболевания не выявлено. Но в целях профилактики все контактировавшие с больным направлены на углубленное обследование, – заверили в ЗВО.

Присяга в агалатовской части назначена на 27 июля, но в свете случившегося, возможно, дата будет перенесена, если не для всех, то для заболевших.